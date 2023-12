Cinco meses após a oficialização da transferência, o Athletico Paranaense informou que Vítor Roque vai mudar-se para o Barcelona após a partida contra o Santos, este domingo.



«Um Até Breve! O último ato ao lado da torcida athleticana. O jogo contra o Santos será o último do Vitor Roque na Ligga Arena antes do embarque para a Europa», lê-se na nota divulgada pelo clube de Coritiba nas redes sociais.



Significa que o avançado brasileiro vai deixar o Furacão das Américas e reforçar o plantel blaugrana até ao fim de 2023.



Lembre-se que Vítor Roque custou cerca de 30 milhões de euros ao Barcelona e ficou blindado com uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros. O jogador tem 18 anos e em março deste ano tornou-se no mais jovem futebolista a estrear-se pela seleção principal do Brasil desde Ronaldo Fenómeno em 1994.