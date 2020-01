Após três épocas e meia no Benfica, o avançado Vinícius ‘Jaú’ Ferreira está de saída dos encarnados e vai representar o Avaí do Brasil, clube treinado pelo português Augusto Inácio.

Em comunicado, esta sexta-feira, o emblema encarnado dá conta da saída do jogador «a título definitivo na sequência de acordo entre os clubes».

Desde a época 2016/2017 no Benfica, Vinícius representou a equipa de juniores, os bês e ainda os sub-23, após ter chegado a Portugal oriundo do At. Paranaense.

A saída do anterior clube brasileiro para o Benfica ficou marcada por uma queixa do Paranaense à FIFA, exigindo uma indemnização de 30 milhões de euros aos encarnados. Em dezembro último, a FIFA não deu razão ao Paranaense, que ainda poderia recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto.

