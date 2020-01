Depois de Francisco Trincão, o Barcelona anunciou esta sexta-feira a contratação de mais uma jovem promessa para a próxima temporada: Matheus Fernandes.

O médio de 21 anos chega do Palmeiras por sete milhões, mais três em variáveis, e assinou contrato válido com os culés até junho de 2025, com uma cláusula de rescisão de 300 milhões de euros.

Na época passada, Matheus Fernandes fez 12 jogos pelo Palmeiras e marcou um golo. Antes, representou ainda o Botafogo.