O Benfica anunciou a contratação de Derlis Mereles através do site oficial.



O paraguaio de 19 anos chega à Luz por empréstimo do Rubio Ñú, sendo que os encarnados ficam com opção de compra sobre o jogador no final da temporada.



O extremo esteve cedido ao San Lorenzo, da primeira divisão uruguaia, tendo anotado quatro golos em 41 partidas.



Derlis é presença habitual nas seleções jovens do Paraguai.



FOTO: Benfica