Cauê dos Santos foi anunciado como reforço do Benfica.



O avançado, de 20 anos, chega aos encarnados para representar a equipa B por empréstimo dos belgas do Lommel SK.



«Estou muito feliz por chegar ao Benfica, um grande clube. Estou muito animado por este desafio e quero conquistar grandes coisas aqui», referiu, à BTV.



Internacional sub-20 pelo Brasil e com passagem pelo Corinthians, Cauê marcou dez golos em 31 jogos em 2022/23 ao serviço do Lommel SK na segunda divisão belga.