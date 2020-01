Samuel Pedro é jogador do Benfica, confirmou, esta segunda-feira, o emblema encarnado.

O extremo de 18 anos assinou contrato com o emblema da Luz, o qual não revelou a duração do vínculo do atleta contratado ao Boavista.

Samuel, que iniciou a época nos juniores do Boavista, fez a estreia como sénior em 2019/2020, precisamente ante o Benfica, a 6 de dezembro, com 21 minutos na segunda parte, na vitória dos encarnados por 4-1, no Estádio do Bessa.

O reforço das águias fez ainda formação no Beira-Mar, Gafanha, Sp. Braga e Palmeiras.

