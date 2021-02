O Ceará anunciou nesta terça-feira a contratação de Yony González, extremo colombiano que pertence aos quadros do Benfica. O jogador de 26 anos chega ao clube brasileiro por empréstimo dos encarnados, válido até ao final de 2021.



O Benfica contratou Yoni González em janeiro de 2020, depois dos bons desempenhos do jogador ao serviço do Fluminense. O extremo assinou até 2024 mas não chegou a estrear-se no futebol português, começando por ser cedido ao Corinthians e seguindo posteriormente para o LA Galaxy (Estados Unidos da América).



Yony já foi apresentado como reforço do Ceará e juntou-se ao grupo de trabalho no CT de Porangabuçu.