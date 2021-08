Bellerín é reforço do Betis por empréstimo do Arsenal, anunciou o clube andaluz.



O lateral-direito espanhol deixa os londrinos após dez anos e muda-se para o clube do qual é adepto desde tenra idade. O futebolista de 26 anos preenche assim a vaga deixada por Emerson Royal que saiu para o Barça e de seguida para o Tottenham.



Em duas décadas no norte de Londres, Bellerín disputou um total de 239 jogos pelo Arsenal e ganhou três taças de Inglaterra e três Supertaças.