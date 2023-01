O futebolista português Boubacar Rafael Neto Hanne é reforço do Arges, da Roménia. O clube da primeira liga romena confirmou a contratação do avançado de 23 anos, por uma época e meia.

Boubacar Hanne, que tem também ascendência senegalesa, estava no Gil Vicente desde 2020/21, época na qual fez oito jogos.

Em 2021/22, fez 14 jogos e três golos e já nesta época tinha três jogos pela equipa principal e um pelos sub-23.

Formado no Paços de Ferreira, Boubacar Hanne volta a sair de Portugal, depois de já ter passado pelos sub-21 e sub-23 do Wolverhampton e pelos espanhóis do Jumilla, estes dois clubes de 2017 a 2020.