Ansu Fati foi oficialmente confirmado como novo jogador do Brighton.



O internacional espanhol muda-se para os «seagulls» por empréstimo do Barcelona. Esta será, de resto, a primeira experiência profissional do avançado fora do emblema blaugrana, onde jogava desde 2012.



Ansu Fati não era titular de forma regular e na época passada participou em 51 jogos, mas apenas 14 como titular. A saída do jogador de 20 anos pode abrir espaço à chegada de Félix à Catalunha.