Enock Mwepu é reforço do Brighton, confirmou esta terça-feira o clube inglês, que disputa a Premier League.

O médio ofensivo de 23 anos, internacional pela Zâmbia, chega do Salzburgo, onde fez 45 jogos e dez golos na última temporada.

Em comunicado, o Brighton e o Salzburgo não revelaram os valores da transferência do jogador, que assim segue o mesmo caminho do compatriota Patson Daka, para o campeonato inglês. Daka, recorde-se, é reforço do Leicester.

Mwepu, tal como Daka, faz parte da geração zambiana do Mundial sub-20 de 2017 que venceu Portugal na fase de grupos da prova. Nas últimas quatro temporadas, representou o Salzburgo, pelo meio com um empréstimo ao Liefering.