O defesa brasileiro Carlos Henrique foi apresentado esta quarta-feira como reforço do Moreirense, tendo assinado, tal como avançou o Maisfutebol, por quatro épocas e meia.

«O Moreirense Futebol - Futebol SAD informa que chegou a acordo com Carlos Henrique, tendo este rubricado um contrato válido por quatro épocas e meia com o nosso clube», informa o emblema de Moreira de Cónegos, em comunicado.

Carlos Henrique é um central de 20 anos que estava no Ibrachina FC, do Brasil. Em 2023, fez 27 jogos e um golo pelo antigo clube. Antes, também passou pelas equipas jovens do CA Votuporanguense, da Portuguesa e do Ituano.

O Moreirense, treinado por Rui Borges, é o atual 6.º classificado da I Liga portuguesa, com 32 pontos.