O Casa Pia oficializou, nesta sexta-feira, a contratação de Yuki Soma.

O internacional japonês, que esteve recentemente no Mundial 2022, foi recrutado ao Nagoya Grampus.

O extremo de 25 anos junta-se assim, no plantel do Casa Pia, ao compatriota Takahiro Kunimoto, que também participou no vídeo de apresentação de Yuki Soma.

Ora veja: