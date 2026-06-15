A mudança de César Peixoto para o Wolverhampton foi oficializada, esta segunda-feira, pelo clube inglês, que na próxima temporada vai disputar o Championship, segundo escalão do futebol local.

O treinador português deixa o Gil Vicente, que guiou à sexta posição na última edição da Liga portuguesa, para viver a primeira experiência nos bancos além-fronteiras. O acordo é válido por duas temporadas e está pendente da obtenção, por parte de César Peixoto, da licença de trabalho em Inglaterra.

«Estou orgulhoso por chegar a um clube grande e histórico em Inglaterra. É uma grande oportunidade para mim e vou fazer tudo para devolver os Wolves ao lugar que merecem, a Premier League», referiu o português, em declarações reproduzidas pelo emblema inglês.

César Peixoto definiu-se como um «treinador exigente», que gosta de ver a sua equipa «organizada com e sem a bola, com uma intensidade forte e agressiva para conseguir ganhar duelos».

Por entre elogios a José Mourinho, revelou ainda que foi com Jorge Jesus que aprendeu mais nos tempos de futebolista.

Aos 46 anos, César Peixoto muda-se para o segundo escalão do futebol inglês depois de uma passagem bem-sucedida pelo Gil Vicente, que durou uma época e meia. Antes, orientou o Varzim, a Académica, o Desp. Chaves, o Moreirense e o Paços de Ferreira.

O Wolverhampton, recorde-se, foi despromovido ao Championship no seguimento de uma temporada horrível na Premier League, que terminou na última posição com apenas 20 pontos.

César Peixoto sucede a Rod Edwards, que rendeu Vítor Pereira em novembro do ano passado, no cargo de treinador dos Wolves.

[Artigo atualizado às 16h26]