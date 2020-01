O Chicago Fire anunciou, ao início da noite desta terça-feira, a rescisão com o defesa brasileiro Marcelo.

O jogador de 30 anos, tal como o Maisfutebol noticiou, está de regresso a Portugal, para representar o Paços de Ferreira.

Vai ser mais uma experiência do jogador em Portugal, onde já esteve ao serviço do Sporting e do Rio Ave.

