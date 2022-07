Daniel Carriço rescindiu contrato com o Almería.



O clube espanhol deu conta da saída do internacional português através de uma curta nota divulgada nas redes socias. O central, de 33 anos, despede-se do emblema recém-promovida à Liga espanhola depois de ter disputado apenas seis jogos na época anterior.



Carriço está assim livre para se vincular a outro conjunto depois de passagens por Sporting, Olhanense, AEL Limassol, Reading, Sevilha e Wuhan FC.



De resto, o Almería já recrutou um central para ocupar a vaga deixada em aberto pelo jogador luso: Kayky.