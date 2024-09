Danilo Pereira foi, esta segunda-feira, anunciado como novo jogador do Al Ittihad, confirmando a informação avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



O internacional português deixa assim o PSG, clube que representou durante as últimas quatro épocas. Em Paris, o jogador de 32 anos disputou 157 golos e marcou dez golos, tendo conquistado sete títulos.



Segundo apurou o nosso jornal, o emblema saudita paga aos gauleses cinco milhões de euros pelo médio.



O Al Ittihad não divulgou os pormenores do contrato de Danilo.