O futebolista brasileiro Mattheus Oliveira é reforço do Khorfakkan, dos Emirados Árabes Unidos. A oficialização foi feita esta sexta-feira.

Depois de ter anunciado a saída do Farense a 22 de junho, Mattheus Oliveira, médio de 29 anos, vai ter a primeira aventura num clube que não de Portugal ou do Brasil.

Mattheus Oliveira esteve época e meia no Farense e, em 2023/24, teve talvez a melhor época da sua carreira, no mínimo à luz dos números com um recorde de jogos (37) e de golos (sete) a nível pessoal na mesma temporada.

Formado no Flamengo, onde subiu a sénior, Mattheus Oliveira chegou ao futebol português em 2014/15 para representar o Estoil. Passou ainda por Sporting, Vitória SC e Mafra, tendo pelo meio voltado ao Brasil em 2020, para jogar no Coritiba.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências