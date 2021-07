O futebolista português Dinis Almeida é reforço do Antuérpia, confirmou esta sexta-feira o clube belga, confirmando um contrato válido para as próximas três temporadas.

O jogador de 26 anos, que atua como defesa, representou o Lokomotiv Plovdiv, da Bulgária, nas últimas duas épocas, tendo feito cerca de 60 jogos e sete golos.

Formado no Marinhas (concelho de Esposende) e no Varzim, Dinis jogou como sénior no Joane, rumou aos espanhóis do Reus e passou ainda pelo Belenenses, pela equipa B do Sporting de Braga e pelos gregos do Xanthi.