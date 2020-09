O Gil Vicente anunciou a contratação do defesa brasileiro Diogo Silva, com contrato de três temporadas.

Em declarações aos órgãos oficiais do clube, o central de 25 anos falou da concretização do «sonho de vir para a Europa» e destacou a «velocidade e força» como as suas principais características.

Diogo Silva, que alinhava no Ypiranga, da Série C do Brasil, é o 14.º reforço da equipa de Barcelos.