Denzel Dumfries renovou contrato com o Inter de Milão, informou o clube esta quarta-feira.



O defesa/ala, de 28 anos, fica assim ligado aos nerazzurri até 2028. Internacional pelos Países Baixos em 65 ocasiões, o jogador terminava o vínculo com o emblema italiano no verão do próximo ano.



Depois de ter crescido no Sparta de Roterdão e no Heerenveen, Dumfries brilhou no PSV e após três épocas, transferiu-se para o Inter. Em Milão, o neerlandês participou em 147 jogos e conquistou seis títulos: uma Liga italiana, três Supertaças italianas e duas Taças de Itália.