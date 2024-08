O Nacional anunciou a contratação de Dyego Sousa.



O presidente dos alvinegros, Rui Alves, já tinha dado conta da chegada do internacional português ao clube na última quinta-feira, mas apenas este sábado o negócio foi oficializado.



Trata-se de um regresso do avançado a Portugal e à Madeira, onde defendeu as cores do Marítimo (2014-2017) e do próprio Nacional (sub-19). O avançado estava sem clube depois de ter findado a ligação ao Alcorcón e chega à Choupana como um jogador livre, tendo assinado por um ano.



O jogador, de 34 anos, vai representar o oitavo clube em Portugal depois de passagens por Leixões, Sp. Braga, Portimonense, Marítimo, Tondela, Famalicão e Benfica. No estrangeiro, Dyego Sousa vestiu as camisolas de Palmeiras, Moto Club, Operário Ferroviário, Shenzhen e Almería, além do Alcorcón.