O Sp. Braga anunciou a saída de Erick a título definitivo aos brasileiros do Ceará.

Os minhotos mantêm 50 por cento dos direitos económicos do avançado brasileiro de 23 anos.

Segundo o Maisfutebol apurou, o Sp. Braga recebe no imediato 400 mil euros por metade do passe.

Erick chegou ao emblema bracarense em 2017 e desde então fez apenas um jogo pela equipa principal, tendo neste período sido cedido ao Gil Vicente e aos brasileiros do Vitória da Bahia e Náutico do Recife, cidade do qual o jogador é natural.