O Estoril oficializou, esta quarta-feira, a contratação de Gonçalo Costa, confirmando a informação avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



O defesa, de 24 anos, deixa assim o Portimonense para jogar no clube da Linha, tendo assinado um contrato válido até 2028.



Formado no Sporting, Gonçalo Costa estava ao serviço dos algarvios desde 2022 e cumpriu um total de 50 jogos.



Este é o nono reforço do Estoril para 2024/25, depois do guarda-redes Kevin Chamorro, dos defesas centrais Kevin Boma e Félix Bacher, dos laterais Pedro Amaral e Pedro Carvalho, do médio Jandro Orellana e dos avançados Yanis Begraoui e André Lacximicant.