O Estrela da Amadora contratou Tashan Oakley-Boothe, informou o clube tricolor.



O médio, de 23 anos, vai assim ter a primeira experiência fora de Inglaterra depois de vários anos ligado ao Stoke City. De resto, o inglês fez a formação no Tottenham, mas foi em Stoke-On-Trent que se estreou como sénior.



Na última temporada Oakley-Boothe esteve cedido ao Lincoln City e nos primeiros seis meses da presente época jogou no Blackpool por empréstimo do Stoke. Os moldes do negócio não foram revelados.



