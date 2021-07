O futebolista Lorenzo Melgarejo é reforço do Libertad, confirmou esta sexta-feira o clube paraguaio.

O jogador de 30 anos, que em Portugal passou pelo Benfica e pelo Paços de Ferreira e que pode tanto jogar como lateral-esquerdo, como a extremo, reencontra assim Óscar Cardozo, com quem já tinha jogado nos encarnados em 2012/2013.

Trata-se de um retorno de Melgarejo ao país natal, dez anos depois de ter saído do Independiente FBC para o Paços de Ferreira, em 2011.

Melgarejo estava nos argentinos do Racing Club, já depois de ter passado nos russos do Spartak Moscovo e do Kuban Krasnodar.