Hernâni vai prosseguir a carreira ao serviço do Osijek, informou o clube croata, esta quinta-feira.



O extremo estava sem clube depois de ter terminado a ligação aos sauditas do Al-Najma. Na Croácia, o jogador de 33 anos vai reencontrar José Bota, diretor desportivo do quarto classificação da última edição do campeonato local.



Hernâni conta, lembre-se, com uma longa carreira ao serviço de clubes como Cova da Piedade, Atlético Clube de Portugal, Vitória, FC Porto, Olympiakos, Levante, Al-Wehda, Las Palmas e Rio Ave, além do Al-Najma.



A duração do vínculo do avançado com o Osijek não foi divulgada.