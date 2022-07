O Liverpool oficializou, neste domingo, a contratação de Fábio Carvalho ao Fulham.

O negócio já estava fechado há muito tempo, tal como o Maisfutebol adiantou, mas foi agora formalizado.

O internacional sub-21 português brilhou na equipa de Marco Silva, ao contribuir para o regresso à Premier League com dez golos e oito assistências, e agora junta-se a Diogo Jota na formação orientada por Jurgen Klopp.

«É um sentimento incrível estar aqui, num dos maiores clubes do mundo, se é que não se trata do maior. Estou feliz, não vejo a hora de começar. A partir do momento em que sabes do interesse do Liverpool, só há uma coisa na tua mente, que é estar na equipa. Espero conquistar grandes coisas. Falei com toda a gente, falei com o treinador, e pareceu tudo muito natural. Quando assim é, a decisão torna-se mais fácil», refere Fábio Carvalho, em declarações reproduzidas pelo Liverpool.

O jogador português vai envergar a camisola 28.

A HISTÓRIA DE FÁBIO CARVALHO: DA ZONA J AO LIVERPOOL