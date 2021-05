O Famalicão anunciou, nesta segunda-feira, a renovação de contrato com Ivo Vieira.

O técnico só tinha assinado até ao final da presente temporada, mas estende agora a ligação por mais dois anos, até 2023.

«Estamos muito satisfeitos pela renovação com o mister Ivo Vieira. Conhecemos a competência e qualidade do seu trabalho e entendemos que é o homem certo no lugar certo. A confiança e convicção que iríamos terminar a época como pretendíamos era absoluta», justificou o presidente do Famalicão, Miguel Ribeiro.

«É uma felicidade enorme prolongar o contrato com Famalicão. O suporte e o apoio dados pela SAD nestes dois meses transmitem uma enorme confiança de que estão reunidos todos os ingredientes para que o clube continue a ter sucesso no futuro», afirmou o técnico, em declarações reproduzidas pelo clube.

Ivo Vieira pegou no Famalicão em risco de despromoção, com a equipa a entrar na última jornada da Liga a lutar por uma qualificação europeia. Não conseguiu, mas ainda terminou na nona posição.

