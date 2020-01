O Famalicão oficializou esta quinta-feira a contratação de Racine Coly.



O defesa esquerdo de 26 anos chega do Nice e torna-se no terceiro reforço dos famalicenses após Cissé e Ivo Pinto.



Tudo sobre o mercado



Coly é internacional senegalês e chegou à Europa pela porta do Brescia. Após cinco anos em Itália, o lateral mudou-se para o Nice, emblema que agora o cede ao Famalicão.