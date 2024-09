Agora sim, é oficial: o lateral-esquerdo Francisco Moura é reforço do FC Porto para a época 2024/25. O português foi confirmado pelos azuis e brancos na noite desta segunda-feira.

Francisco Moura, de 25 anos, fez os habituais testes e exames médicos esta segunda-feira e assinou contrato com o FC Porto até 2029 e ficou blindado com uma cláusula de 60 milhões de euros.

Segundo informam os dragões, o negócio foi feito por um valor total de 5 milhões de euros, retendo o Famalicão o valor correspondente a 10 por cento de uma potencial futura transferência do jogador. Na mesma nota, o clube portista refere que «o Famalicão assume a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devida a terceiros e o FC Porto declara que não terá encargos com serviços de intermediação».

O FC Porto adquire a totalidade do passe do jogador: metade pertencia ao Famalicão e a outra metade ao Sp. Braga, onde Moura fez grande parte da formação.

Internacional sub-18, sub-19 e sub-20 por Portugal, Francisco Moura iniciou, em 2024/25, a sua terceira época no Famalicão. Além do Sp. Braga, onde chegou a sénior, passou pela Académica em 2019/20, por empréstimo dos bracarenses.