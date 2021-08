O FC Porto anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Ángel González para a equipa de sub-19.



Segundo informam os dragões, trata-se de um jovem guarda-redes paraguaio de 18 anos. O jogador sul-americano mede 1,90m e chega aos azuis e brancos oriundo do Libertad.



Ángel González, que vai integrar a equipa às ordens de José Tavares, foi recebido por Rui Teixeira, antigo guardião do FC Porto durante as décadas de 1960 e 1970.