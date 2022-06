O Fenerbahçe oficializou, nesta segunda-feira, um acordo com o Santa Clara para a contratação de Lincoln, já antecipado pelo Maisfutebol.

O clube turco informa em comunicado que chegou acordo para a transferência do médio de 23 anos, referindo ainda que o jogador irá deslocar-se a Istambul para realizar os habituais exames médicos e assinar contrato.

Recorde-se de que, a direção do emblema açoriano vetou a venda do jogador brasileiro, defendendo que acordo negociado pela SAD «não salvaguarda os interesses» do clube.

Lincoln despertou o interesse do FC Porto, mas vai trabalhar com Jorge Jesus no Fenerbahçe, cujo plantel iniciou a época nesta segunda-feira, precisamente, com a realização de exames médicos.

