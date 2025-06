O futebolista português Filipe Relvas é reforço do AEK Atenas, que chegou a acordo com o Vitória de Guimarães para a contratação do defesa, oficializado pelos helénicos neste sábado.

«O AEK anuncia a aquisição do defesa central português Filipe Relvas ao Vitória Guimarães», refere o clube grego, em comunicado, no seu site.

Filipe Relvas foi contratado pelo Vitória ao Portimonense a meio da época 2024/25. Fez 11 jogos pela equipa de Guimarães, tendo sido opção regular na segunda metade da época, na Liga portuguesa.

Formado no Sp. Espinho e Feirense, Filipe Relvas, de 25 anos, também passou pelo Gondomar e Pedras Rubras, antes do Portimonense e do Vitória.

