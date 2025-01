O defesa central Filipe Relvas é, tal como o Maisfutebol noticiara, reforço do Vitória de Guimarães, confirmou o clube, na tarde desta sexta-feira, em nota oficial.

O português de 25 anos «assinou um contrato válido por três épocas e meia, ficando ligado aos conquistadores até 2028», informa a SAD do Vitória, em comunicado, detalhando que foi acertada com o Portimonense «a transferência imediata» de Relvas.

O atleta natural de Espinho integra no imediato os trabalhos às ordens do treinador Luís Freire, chegando a Guimarães depois de ter representado o Portimonense desde 2020/21. Nessa época, jogou pela equipa sub-23 dos algarvios, antes de três temporadas, até 2023/24, como opção regular na I Liga, no eixo defensivo.

Em 2024/25, até ao momento, Relvas fez 18 jogos pelo Portimonense, 17 na II Liga e um na Taça de Portugal.

O regresso ao principal campeonato português faz-se pela porta do Vitória, para o defesa formado no SC Espinho e no Feirense e que, como sénior, passou ainda pelo Pedras Rubras e pelo Gondomar.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências