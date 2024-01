Depois de ter rescindido com Baniyas, Francisco Geraldes foi oficializado como reforço do Johor FC.



O médio vai prosseguir assim a carreira no estrangeiro, desta feita ao serviço do campeão da Malásia. O jogador de 28 anos cumpriu 14 partidas nos Emirados Árabes Unidos na primeira metade da temporada.



Francisco Geraldes vai viver assim a quarta experiência do português no estrangeiro depois de ter jogado no AEK e no Eintracht Frankfurt. Em Portugal, o futebolista passou por Sporting, Moreirense, Rio Ave e Estoril.



