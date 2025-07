O guarda-redes uruguaio Franco Israel é reforço do Torino, tendo assinado um contrato válido por três épocas, até junho de 2028, com mais uma de opção, informou o clube italiano na manhã deste domingo.

Depois de três temporadas ao serviço do Sporting, que ajudou a conquistar dois campeonatos e uma Taça de Portugal, o guardião está de volta a Itália, onde representou as equipas secundárias da Juventus, entre 2018 e 2022.

Internacional pelo Uruguai, Franco Israel ocupa a vaga no plantel do Torino criada pela saída do sérvio Vanja Milinkovic-Savic, que se mudou para o campeão italiano, Nápoles.

Apesar de o valor pelo qual ficou fechada a transferência não ter sido revelado, a imprensa internacional aponta a um montante na ordem dos 4 milhões de euros recebido pela SAD leonina.

Nas redes sociais, o guarda-redes despediu-se do Sporting, «um clube gigante, uns adeptos magníficos e um grupo de companheiros excepcional», recordando «três anos de títulos, aprendizagens, experiências e memórias» que vai guardar «para sempre no coração».

Franco Israel já havia falhado a apresentação dos leões, na última sexta-feira, dia em que foi anunciado o seu substituto no plantel leonino, João Virgínia.