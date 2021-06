O Arminia Bielefeld confirmou, já nesta quarta-feira, a contratação do português Guilherme Ramos, já antecipada pelo Maisfutebol.

O central de 23 anos foi contratado ao Feirense, da II Liga, e assinou um contrato válido até 2025.

Os clubes não revelam os valores envolvidos na transferência, mas o Maisfutebol sabe que o negócio ficou fechado por 1,2 milhões de euros. De referir que o Sporting tem direito a metade desta verba, uma vez que conservava 50 por cento dos direitos económicos relativos ao passe do jogador, formado em Alcochete.

«Estou mesmo ansioso com a Bundesliga, o Bielefeld e os adeptos de Arminia. É a primeira vez que jogo na primeira divisão fora do meu país. Isso é muito emocionante, e mal posso esperar para começar», diz o defesa, que integrará já os trabalhos de pré-época.

«Estamos felizes que o Guilherme tenha optado por jogar no Arminia e pelo desafio conjunto da Bundesliga. Há muito tempo que acompanhamos a sua trajetória, e temos a convicção de que dará connosco o próximo passo no processo de desenvolvimento, referiu Samir Arabi, diretor desportivo do Bielefeld.