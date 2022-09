O futebolista francês Yanis Hamache está de saída do Boavista e vai prosseguir a carreira na Ucrânia, no Dnipro-1. O emblema portuense confirmou, na manhã desta quinta-feira, o acordo para a transferência.

«A Boavista FC, Futebol SAD informa ter chegado a acordo com o Sport Club Dnipro-1, da Ucrânia, para a cedência a título definitivo do jogador Yanis Hamache, reservando ainda o direito a 20% do valor referente a uma futura transferência», lê-se, em comunicado dos axadrezados.

O internacional argelino de 23 anos, que tinha contrato até ao final da presente temporada, iniciava agora a terceira época no Boavista.

Em dois anos, Hamache fez 59 jogos e seis golos pelo Boavista. Chegou em 2020, depois de ter jogado no Nice e no Red Star, em França.