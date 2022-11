Hélder Barbosa está de regresso a Portugal para representar o Varzim.



Sem clube desde que terminou a ligação aos gregos do Panetolikos, o extremo de 35 anos assinou pelos poveiros até ao final da temporada.



Em Portugal, o internacional luso conta com passagens por FC Porto, Académica, Trofense e Vitória de Setúbal. Além fronteiras desde 2012, Hélder Barbosa representou ainda Almería, AEK Atenas, Al Wasl, Akhisar e Hatayspor, além do Panetolikos.