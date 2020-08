O Benfica oficializou este domingo a saída de Heriberto Tavares para o Brest, tal como o Maisfutebol tinha noticiado oportunamente.

Em comunicado no site oficial, as águias informam que chegaram a acordo com o clube francês para a «transferência a título definitivo do jogador».

Recorde-se que Heriberto já se tinha despedido nas redes sociais do Benfica, clube ao qual esteve ligado nas últimas quatro temporadas.

Na época passada, o extremo de 23 anos esteve emprestado ao Boavista, tendo feito 30 jogos e quatro golos.