O Inter de Milão anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Tajon Buchanan.



Considerado uma das maiores promessas do Canadá, o jogador de 24 anos trocou o Club Brugge pelo campeão italiano. A duração do vínculo do atleta não foi, porém, revelada.



Buchanan, que pode jogar com ala ou lateral, chegou à Europa pela porta dos belgas do Club Brugge em janeiro de 2022 e participou 67 jogos. Fez ainda parte da seleção do Canadá que participou no Mundial 2022, prova que os canadianos não jogavam desde 1986.



O valor do negócio não foi revelado, mas a imprensa italiana noticia que o acordo ficou fechado por 10 milhões de euros.



