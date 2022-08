O futebolista espanhol Isco Alarcón é reforço do Sevilha até 2024, confirmou esta segunda-feira o clube espanhol.

Um dia depois de ter anunciado um princípio de acordo com o médio ex-Real Madrid para as próximas duas épocas, numa transferência que estava pendente da realização de exames médicos, o Sevilha confirmou em definitivo a aquisição, depois de feitos esses mesmos exames, esta manhã.

«Isco Alarcón é agora oficialmente um jogador do Sevilha nesta temporada e na próxima. Depois de anunciado, ontem, um princípio de acordo com o jogador, ao meio-dia desta segunda-feira [ndr: 11h00 em Portugal Continental] o jogador assinou o contrato que o vincula à entidade rubro-negra, depois de superar o reconhecimento médico», refere o emblema da Andaluzia, em comunicado.

O internacional espanhol de 30 anos, que representou o Real Madrid de 2013 a 2022, durante nove épocas, é apresentado às 21 horas locais de quarta-feira, numa cerimónia à porta aberta para os adeptos, no estádio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Formado no Valência, onde subiu a sénior em 2010/11, Isco passou pelo Málaga duas épocas, de 2011 a 2013, tendo-se destacado aí até rumar ao Real Madrid. Isco fez parte da equipa do Málaga que, em 2012/13, fez uma histórica campanha na Liga dos Campeões, com a chegada aos quartos de final, num plantel que tinha os portugueses Antunes, Eliseu e Duda.

No Real Madrid, Isco festejou três ligas espanholas, três supertaças, uma Taça do Rei, quatro Ligas dos Campeões, três Supertaças Europeias e quatro Mundiais de Clubes.