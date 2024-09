O Benfica anunciou, este domingo, a contratação de Issa Kaboré, confirmando a notícia que já tinha sido avançada pelo Maisfutebol.

Através das redes sociais, os encarnados partilharam um vídeo de apresentação do lateral de 23 anos, que fica cedido por empréstimo do Manchester City até ao fim da temporada.

Internacional pelo Burquina Faso, na última época esteve emprestado ao Luton Town, onde fez duas assistências em 26 jogos. No currículo tem uma Supertaça Inglesa, conquistada precisamente no arranque da época 2024/25, frente ao Man. United.

A confirmação de Issa Kaboré acontece praticamente um dia após a saída de Roger Schmidt do comando técnico do Benfica, depois de uma série de resultados negativos, que culminaram no empate a um golo frente ao Moreirense. O lateral do Burquina-Faso chega às águias para dar concorrência a Alexander Bah, que no início desta época viu Tiago Gouveia ser testado na posição, mas sem efeitos concretos.

Neste momento, a principal hipótese para suceder a Roger Schmidt é Bruno Lage, que segundo apurou o Maisfutebol, é a escolha número um de Rui Costa para o lugar.

Veja aqui o vídeo de apresentação de Issa Kaboré:

[em atualização]