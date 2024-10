Jack Wilshere, de 32 anos, reformou-se do futebol profissional há dois anos, depois de ter representado o Bolton, Arsenal, West Ham, Bournemouth, AGF Aarhus e a seleção inglesa.

O antigo médio estava a orientar os sub-18 do Arsenal, mas vai agora juntar-se à equipa técnica do Norwich e assumir funções como treinador-adjunto.

O Norwich é comandado por Johannes Thorup e ocupa atualmente a sétima posição do segundo escalão do futebol inglês, a um ponto dos lugares de play-off de subida.

We're pleased to announce that Jack Wilshere has joined the club from Arsenal as our new first-team coach 🤝



Welcome, Jack 🔰