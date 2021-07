O Manchester United oficializou a contratação do avançado Jadon Sancho. O clube inglês contratou o jovem jogador ao Borussia Dortmund, oferencendo um contrato até 2026, com mais um ano de opção.

Na apresentação nos «red devils», Jadon Sancho disse que «a oportunidade de representar o Manchester United é um sonho tornado realidade». O avançado mostra-se ansioso por se estrear na Premier League ao serviço do novo clube.

Jadon Sancho formou-se no rival, Manchester City, e saiu para a Alemanha aos 18 anos, onde jogou 137 jogos e marcou 50 golos. Vai ser colega do português Bruno Fernandes.

You love to see it 😁#MUFC @Sanchooo10 pic.twitter.com/QvQ1ibfRGv