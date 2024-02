A Salernitana confirmou, esta sexta-feira, a contratação de Jerôme Boateng.



O internacional alemão, campeão do Mundo em 2014, chega ao emblema italiano como um jogador livre e por isso, pode ser inscrito após o fecho do mercado. O defesa, de 35 anos, assinou um contrato válido até ao final da temporada.



Em outubro, Boateng esteve a treinar com a equipa principal do Bayern Munique, mas o clube bávaro não avançou para a sua contratação. O central, lembre-se, despontou no Hertha, passou por Hamburgo e Manchester City até assinar pelos bávaros, onde esteve uma década e onde conquistou 22 títulos.



O jogador esteve vinculado ao Lyon, clube pelo qual jogou 35 jogos em duas temporadas.



