Jesse Lingard foi oficializado, esta quinta-feira, como reforço do FC Seoul.



O internacional inglês muda-se assim para a Coreia do Sul depois de seis meses sem clube. O jogador de 31 anos não compete desde que deixou o Nottingham Forest no final da temporada 2022/23.



Segundo a imprensa local, o médio assinou um contrato válido por dois anos com o clube sul-coreano.



Lingard fez a formação no Manchester United e chegou à primeira equipa em 2015 depois de empréstimos a Birmingham, Brighton e Leicester. Assumiu-se como um dos destaques dos red devils e disputou mais de 200 jogos.