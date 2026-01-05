OFICIAL: João Amaral muda de clube na Turquia
É reforço do Bandirmaspor por uma época e meia
O futebolista português João Amaral mudou de clube na Turquia e é reforço do Bandirmaspor, depois de ter iniciado a época no Serik Belediyespor.
Em comunicado, o Bandirmaspor informa que o extremo de 34 anos «assinou um contrato de um ano e meio».
O Bandirmaspor é o atual 11.º classificado da II Liga turca, com 26 pontos, curiosamente os mesmos do ex-clube de João Amaral: o Serik Belediyespor é 12.º classificado.
Com grande parte da formação no Vilanovense, João Amaral, campeão na Polónia pelo Lech Poznan, subiu patamares no futebol português, ao passar por Candal, Padroense, Mirandela, Pedras Rubras e AD Oliveirense, até chegar ao Vitória de Setúbal, de onde sairia em 2018, para prosseguir carreira no Lech Poznan. Pelo meio assinou pelo Benfica, que nunca chegou a representar. No estrangeiro jogou ainda no Politehnica Iasi (Roménia), Al Batin (Arábia Saudita) e Kocaelispor (Turquia).
