O Manchester City anunciou, nesta terça-feira, a renovação de contrato com João Cancelo.

O internacional português prolonga a ligação por mais dois anos, até 2027.

He's staying! 🙌



We are delighted to confirm Joao Cancelo has signed a two-year contract extension! ✍️#ManCity — Manchester City (@ManCity) February 1, 2022

«O Man. City é um clube fantástico, estou incrivelmente feliz por ter assinado este novo acordo. Os jogadores do City têm tudo o que precisam para atingir todo o seu potencial, com instalações incríveis, companheiros de equipa de classe mundial e um treinador incrível que nos impulsiona todos os dias. Não há lugar melhor para jogar futebol e é um prazer trabalhar aqui», disse o lateral em declarações aos órgãos do clube.

O diretor de futebol dos citizens, Txiki Begiristain, destacou que « qualquer jovem jogador deve observar a maneira como João se aplica se quiser um plano para o sucesso».

«A s ua consistência durante as duas últimas temporadas foi incrível. Ele é tão versátil. Seja a lateral-direito, lateral-esquerdo ou no meio-campo, atua ao mesmo nível. Isso é um sonho para um treinador», acrescentou.

Desde que chegou ao Etihad, no verão de 2019, João Cancelo somou 109 jogos e ganhou três títulos: uma Premier League e duas Taças da Liga. A nível de números, esta já é a sua melhor temporada, com três golos apontados e oito assistências.